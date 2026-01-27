横断歩道を渡っていた女性が、トラックに約５００ｍ引きずられたとみられ死亡。ひき逃げ事件として捜査です。１月２７日午前９時半ごろ、大阪市港区三先１丁目の交差点で、「歩行者がトラックに引きずられたかもしれない」と通行人から通報がありました。交差点から約５００ｍ離れた路上で、５０代から６０代くらいの女性が血を流して倒れているのが見つかり、病院に搬送されましたがその後、死亡が確認されました。警察に