２７日公示された衆議院選挙。関西の選挙区でもその構図が大きく変わっています。兵庫県尼崎市を選挙区とする兵庫８区。２０００年の総選挙以降、民主党政権が樹立した２００９年以外はすべて公明党が議席を獲得していて「公明党の牙城」ともいわれてきました。しかし、自民党との連立を離脱した公明党が５回連続で当選してきた候補者を取り下げ、自民党が３０年ぶりに候補者を擁立するなど前回から構図が大きく変わっていま