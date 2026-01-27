１月２７日公示された衆議院選挙。関西の選挙区でもその構図が大きく変わっています。前回の衆院選で大阪１６区は、日本維新の会と公明党、立憲民主党の三つ巴の戦いでしたが、今回は自民党との連立を離脱した公明党が候補者を取り下げ、これまで候補者を擁立していなかった自民党と参政党が候補者を立てました。大阪１６区に２７日午後４時までに立候補を届け出たのは４人です。▽自民党公認の新人・葉田治央さん（４６）