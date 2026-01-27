名鉄名古屋本線は、岐南駅と笠松駅の間で起きた人身事故のため、新木曽川～名鉄岐阜の上下線で運転を見合わせていましたが、午後6時8分に運転を再開しました。 【写真を見る】【交通情報】名鉄名古屋本線 新木曽川～名鉄岐阜 運転再開