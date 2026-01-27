大麻成分を混ぜ込んだバターでスイートポテトを製造したとして、長野県軽井沢町の男（26）が逮捕されました。京都府警が1月27日、麻薬取締法違反の疑いで逮捕したのは、長野県軽井沢町に住む無職・加藤隼士容疑者（26）です。府警によると、加藤容疑者は去年11月、軽井沢町の自宅で大麻草を加熱し、違法成分THCを抽出して無塩バターに混入。そのバターを使ってスイートポテト8個を営利目的で製造した疑いがもたれています。