左から：キリンビール クラフトビール事業部 SPRING VALLEY BREWERYブランドマネージャーの久保育子氏、同 クラフトビール事業部 SPRING VALLEY BREWERYブリュワーの蒲生徹氏、スプリングバレーブルワリー東京 スイーツ開発責任者の藤平卓也氏、スプリングバレーブルワリー マーケティングディレクターの清水大樹氏キリンビールが展開するクラフトビールブランド「SPRING VALLEY BREWERY」は、今年の企画第1弾として、スイーツとク