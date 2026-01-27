1月16日、横浜市の山中竹春市長が日常的にパワハラの疑いのある発言を繰り返していたことが発覚した。【写真】小川晶市長と既婚者部下が利用したとされるホテルの一室相次ぐ市長の不祥事「横浜市役所の人事部長が顔出しで告発しました。人事部長は会見で自身に対して“できなければ切腹”、“（録音）やったらこれだからな”と銃で撃つポーズなどの暴言を受けていたと証言。暴言は人事部長だけでなく元市会議員、元副市長に対し