1月27日に公示、2月8日投開票の衆議院選挙。日本テレビでは「投票前に考える それって本当？」と題し、選挙の際にあふれるさまざまな情報とどう向き合っていくべきか考えます。■現場からは悲鳴…“入場券”期日前投票までに届かない可能性解散から投開票日まで16日と史上最短の選挙戦。28日から期日前投票が始まりますが、各地で投票所の入場券が間に合わない異例の事態となっています。調査報道班・前田怜佳記者の解説です。鈴江