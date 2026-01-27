大相撲初場所は25日に千秋楽を迎え、28日に春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）の番付編成会議が開かれる。新十両・再十両昇進力士以外はまだ公表されず、2月24日に正式発表される。三役陣では関脇と小結の4人中3人が勝ち越しており、入れ替えは1枠。西前頭筆頭で8勝7敗の義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）、西前頭2枚目で9勝6敗の若隆景（31＝荒汐部屋）、西前頭4枚目で12勝3敗の熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）の3人が候