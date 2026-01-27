今季から楽天に加入した前田健太投手が２７日、自身のインスタグラムで激カワな愛犬を迎えたことを発表した。「我が家に新しい家族が増えました」と記した前田。「７月生まれのトイプードル。名前はルビー女の子です。かわいい」とすでにメロメロな様子だ。「これからちょくちょくインスタにも登場すると思うのでよろしくお願いします小太郎は１７歳になりましたが元気です！」とつづった前田。歯磨きの様子を公開すると