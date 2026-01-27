トヨタ自動車は2025年9月に発売した次世代モビリティ「e−Palette（イーパレット）」について、すでに15台納車したことを明らかにした。愛知県や豊田市をはじめとする自治体から、バスのような地域の移動手段としての引き合いが多く寄せられているという。現在の「イーパレット」は、ドライバーが乗車し必要に応じて手動運転を行う「レベル2」の自動運転だが、2027年には特定の条件下で運転手なしの走行ができる「レベル4」を目指