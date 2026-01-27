（資料写真）横浜ＤｅＮＡは２７日、今季から新加入する外国人選手４人の背番号を発表した。オースティン・コックス投手は４２、ホセ・ルイーズ投手は４９、ショーン・レイノルズ投手は６２、クーパー・ヒュンメル外野手は９９。