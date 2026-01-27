※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年1月号からの転載です。「絵は“行間”を読み取ってもらえるくらいの濃すぎない密度にしたい」という。本棚を描くときは定規を使うが、本一冊、一冊はフリーハンドで描き、「古本屋にある本の、有機的な気配を出すようにしている」という。ⓒAo Kojima / KADOKAWA 『本なら売るほど』（1〜2巻）（児島 青/KADOKAWAハルタC）792〜836円（税込）脱サラした青年によって営まれている、小さ