人気グループ「ＥＸＩＬＥ」のＡＫＩＲＡ（４４）が２７日、都内で行われた「『ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ１０ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＹＥＡＲ』ラインナップ発表会」に「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」の吉野北人、藤原樹らともに出席した。ドラマ・映画・ライブなど多方面に展開する総合エンタメプロジェクト「ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ」が１０周年を迎えたことを記念し、さまざまなスペシャル企画が展開される。この日は、過去作のリバ