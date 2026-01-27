２０２６年北中米Ｗ杯に臨む優勝候補フランスはボイコットしない方針だ。フランスサッカー連盟のフィリップ・ディアロ会長が明かした。ドイツではドナルド・トランプ米大統領の政策などに反発の声が高まっており、６月開幕となるＷ杯のボイコット論が浮上。英メディア「ＢＢＣ」によると、ドイツサッカー連盟のオーケ・ゲトリッヒ副会長は「これ（ボイコット）について具体的に考え、話し合う時はいつになるだろうかと、本当に