片山さつき財務相は２７日、東京・杉並区の荻窪駅北口広場で行われた衆院選（２月８日投開票）東京８区から立候補した自民党公認の門ひろこ氏の応援に駆けつけた。同選挙区は門氏のほかにも中道改革連合の吉田はるみ氏、れいわ新選組の海保とくま氏などが立候補届けを提出し、選挙戦をスタートさせた。片山氏はピンクのジャケット姿で登場。門氏の地元後援会などの人たちと握手を交わし、司会者から紹介されてマイクを握った