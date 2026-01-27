おもちゃ市場が過去最大規模に拡大している。子供は減っているはずなのに、なぜなのか。コンサルタントの鈴木貴博さんは「“大人需要”や“海外需要”の高まりに注目するメディアが目立つが、本質はもっと深いところにある。4つの視点で読み解くと、その黒幕が見えてくる」という――。写真＝iStock.com／yavdat※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／yavdat■5年連続で市場拡大、過去最高に日本では少子高齢化が急速に進んで