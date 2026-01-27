熊本で納豆や豆腐、蒟蒻等を製造･販売するマルキン食品は、グループ会社「B-GENKI」の人気商品「納豆チョコレート」をバレンタイン限定仕様で販売する。B-GENKI公式オンラインストア限定で取り扱う。数量販売、なくなり次第終了。【すべての画像を見る】バレンタイン限定 NATTO CHOCOLATEセットの中身はこちら◆【バレンタイン限定】NATTO CHOCOLATE セット【セット内容】･NATTO CHOCOLATE Dark×1枚･NATTO CHOCOLATE Matcha×1枚