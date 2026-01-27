今回、Ray WEB編集部は優柔不断な友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は友だちのメイにデート服を選んでほしいと頼まれます。それを引き受けることになったのですが、メイの行動によって大変なことになり……？主人公が選んでもなかなか決められないメイ。このやりとりは一体いつまで続くのでしょうか……？原案：Ray WEB編集部作画：矢野ななほライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】友