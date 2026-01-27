【天城 玉座落鸞Ver.】 2027年4月 発売予定 価格：38,000円 グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「天城 玉座落鸞Ver.」を2027年4月に発売する。価格は38,000円。 本商品は「アズールレーン」に登場する「天城」を1/7スケールフィギュア化したもの。華やかなドレス衣装「玉座落鸞」の姿が再現されている。 ドレス姿で玉座に優雅に腰掛けたポ&