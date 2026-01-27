◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都・芝１２００メートル）＝２７日、栗東トレセンロードフォアエース（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父ロードカナロア）が連勝での重賞初制覇を目指す。２４年１２月にオープン入りした後、３戦連続で２着。あと一歩が続いていたが、前走のラピスラズリＳで待望のオープン初勝利をつかんだ。４角４番手から勢い良く直線に向き、坂で後続を３馬身突き放す圧勝。友道調教師は「いつも