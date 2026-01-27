エリーゼ S1とはまったく異なる世界観モモ社製ステアリングホイール上のボタンを押すと、HPE SV R500の2.2L 4気筒エンジンが始動。即座に、ロータス・エリーゼ S1とはまったく異なる世界観が始まる。ポルシェ911 GT3以上に、エンジンが主張してくる。【画像】ホンダ・エンジンにカーボンボディSV R500エリーゼ S1とS3最新エヴァイヤも全148枚クラッチペダルを踏んで1速へ。以降は、ある程度スピードが出ていれば、アクセル