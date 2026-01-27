アルミ製シャシー以外は別モノのエリーゼ「R500を、運転が怖いクルマだと表現したくはありません。でも、最初は怖いかも」。真剣な表情で口にするのは、HPE社を率いるダン・ウェブスター氏だ。【画像】ホンダ・エンジンにカーボンボディSV R500エリーゼ S1とS3最新エヴァイヤも全149枚彼は、刑務所の設計に関わっていた元建築家。ロータス・エリーゼでレースを経験した後、ハイ・パフォーマンス・エンジニアリング社を創業