札幌に向かっていた都市間高速バスから火が出ました。車体を包む真っ赤な炎と、空へ舞い上がる黒い煙。高速道路で炎上しているのは都市間高速バスです。27日午前9時半ごろ、北海道・遠軽町の旭川・紋別自動車道の上り線で、「大型バスが燃えている」と目撃者から消防に通報がありました。北見発・札幌行きの都市間高速バスから火が出たということです。乗客乗員5人は避難して、けがはありませんでした。バスはエンジン付近が激しく