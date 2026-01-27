2025年に航空便や定期旅客船で九州に入国した訪日客数（速報値）が前年比13.5％増の483万4708人となり、クルーズ船を除いた通常入国者数では過去最多を更新した。九州運輸局が27日発表した。円安や航空便の新規就航などを追い風に、韓国や中国からの観光客が増えた。ただ日中関係の悪化を背景に、昨年12月ごろから航空便の運休などが相次いでいるといい、担当者は「今後の状況を注視したい」と警戒した。空港別では福岡空港