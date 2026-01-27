鹿児島県・奄美大島から移送され、羽田空港に到着した小畑寛昭容疑者＝27日午後4時59分ごろ暴力団幹部にみかじめ料を支払ったとして、警視庁暴力団対策課は26日、東京都暴力団排除条例違反の疑いで、国内最大級の風俗スカウトグループ「ナチュラル」トップの住所不定、職業不詳小畑寛昭容疑者（40）を逮捕した。公開手配後に寄せられた情報を基に捜索し、鹿児島県・奄美大島で身柄を確保。27日午後、羽田空港に到着し、板橋署へ