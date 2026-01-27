トヨタ「ハイエース」の強力ライバル!? 新型「“大型”商用バン」初公開！輸入車・自動車用品販売を手掛けるホワイトハウスは、2026年1月30日から幕張メッセ（千葉県千葉市）で開催される「ジャパンキャンピングカーショー2026」において、ヒョンデの商用電気自動車（BEV）新型「ST1」を日本初公開すると発表しました。今回展示される新型ST1は、都市物流や業務用途に最適化された「PBV（目的特化型車両）」として開発され、韓