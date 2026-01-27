テレビ東京では2026年2月8日(日)投開票の衆議院選挙に向け「選挙サテライト2026〜”サナエノミクス”に審判!?〜」と題し有権者の投票に役に立つ事前報道プロジェクトを放送と配信で展開します。【動画】激動の時代を「経済」という独自の切り口で報じる「WBS」高市政権が高い支持率を背景に「自らの信を国民に問う」という異例の衆院解散に踏み切る中、中道改革連合の台頭によって今回の総選挙は政権選択の色彩を急速に強めていま