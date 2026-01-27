J1福岡は27日、福岡市の筥崎宮で必勝祈願を行い、26日付で就任した西野社長や塚原暫定監督、DF奈良主将ら選手・スタッフ約20人が今季の躍進を祈念した。チームは過去最高順位を更新する6位以上を目標に掲げる。塚原暫定監督は勝利と関係者の健康を願ったといい、「初戦からわれわれの力を十分に発揮し、まずはホームで勝てるように」と力を込めた。奈良主将は「少しでも上の順位で終わることができるシーズンにしたい」と意気