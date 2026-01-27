直近14戦7勝目。スコッティ・シェフラーが「ザ・アメリカンエキスプレス」を制し、タイガー・ウッズに次ぐ早さでPGAツアー通算20勝達成。今大会では昨年の「全米プロ」優勝時と同様に、3Iの代わりにテーラーメイド『Qi10』の7Wを入れていた。テーラーメイドがこう内情を明かす。【画像】シェフラーの新『Qi4D』7Wを構えた顔つき「このスイッチの狙いは、3I使用時よりも240ヤード前後のキャリーを安定して生み出すことにあり、シェ