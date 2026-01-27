オリックス・バファローズの主軸打者、杉本裕太郎選手が先シーズンを振り返りました。怪我に苦しんできた数年を経てきた彼。今シーズンに懸ける思いを率直に明かします。☆☆☆☆「ここ数年は怪我が続いていたので、怪我なく1年間ずっと1軍で試合に出られた点ではとても良かったです」と、杉本選手は2025年を戦い抜けたことへの手応えを口にしました。2025年は119試合に出場し5年連続となる2桁本塁打を記録。数字だけを見れば