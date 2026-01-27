■全国の28日（水）の天気日本付近は冬型の気圧配置となって、再び寒気が南下しそうです。日本海側は、広い範囲で雪が降り、ふぶく所があるでしょう。北海道では、太平洋側東部やオホーツク海側も、雪やふぶきになりそうです。九州から東北の太平洋側は、晴れる所が多く空気の乾燥した状態が続くでしょう。関東南部では、昼ごろから雲が多くなりますが、平野部で雪や雨が降ることはなさそうです。朝の最低気温は、九州や中国四国で