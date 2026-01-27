帝拳ジムは27日、プロボクシング興業「U-NEXT BOXING.5」の開催を発表。3月15日に横浜BUNTAIにて、WBA世界バンタム級4位の増田陸選手が、WBA同級1位のノニト・ドネア選手と対戦することを明かしました。増田選手は今回の対戦決定を受け、同日に自身のSNSを更新。「次戦が正式に決まりました。WBA世界バンタム級タイトルの挑戦者決定戦でノニト・ドネア選手と試合をします。この試合をクリアして、世界タイトルへ王手をかけます。ご