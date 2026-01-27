【その他の画像・動画等を元記事で観る】アーケードカードゲーム「機動戦士ガンダム アーセナルベース」の新シリーズとなる＜WAVECHOES SEASON:01＞(ウェイブエコーズ シーズン ゼロワン)が、2026年2月26日(木)より全国のアミューズメント施設等で稼働することが決定した。＜WAVECHOES SEASON:01＞では、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』をはじめ、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』などからモビルスーツやパイロットが