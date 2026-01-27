愛知県一宮市の病院で、私的な目的で無断で処方箋を発行したとして看護主任が懲戒処分を受けました。 【写真を見る】看護主任(36)が無断で持病の処方箋を発行… “上限超えの薬の量”を不審に思った薬剤師が医師に確認し発覚 停職6か月 愛知･一宮市立市民病院 27日付けで停職6か月の処分を受けたのは、一宮市立市民病院に勤務する36歳の看護主任です。一宮市によりますと、看護主任は去年12月、勤務中に持病の薬が足りなくなり、