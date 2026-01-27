JR芸備線 JR芸備線の存続などを議論する再構築協議会の幹事会が岡山市で開かれ、2026年度、実証事業として行う路線バス事業の運行ルート案が示されました。 再構築協議会は、JR芸備線に代わる交通手段の利便性や経済効果を検討するため、実証事業として路線バスを運行します。 2026年5月ごろから4カ月間、平日の日常の利用者向けに、JR新見駅から広島県の備後庄原駅まで、芸備線に沿うようなルートで