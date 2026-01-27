(C)カラー 横浜アリーナで3日間に渡って開催されるエヴァンゲリオンシリーズ初のフェスイベント「EVANGELION:30+；」2日目となる2月22日に、シリーズ史上初となる「キャスト出演 スピンアウト ボイスドラマ(仮)」の実施が決定した。あわせて参加する計17名のキャストとタイトルロゴらしきものが塗りつぶされたビジュアルが公開されている。 参加キャストは緒方恵美(碇シンジ役)、林原めぐみ(レイ役