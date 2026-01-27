欧州株英ＦＴ指数は小幅上昇、銀行株が買い主導 東京時間17:58現在 英ＦＴＳＥ100 10166.77（+17.92+0.18%） 独ＤＡＸ24916.07（-17.01-0.07%） 仏ＣＡＣ40 8124.64（-6.51-0.08%） スイスＳＭＩ 13190.60（+48.58+0.37%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:58現在 ダウ平均先物MAR 26月限49509.00（-56.00-0.11%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6997.5