諏訪市で山火事が発生しています。消防によりますと午後4時54分に諏訪市四賀で「家の裏の土手が燃えている」と近くに住む人から通報がありました。その後、火は山にまで燃え広がりました。近くには住宅地もあります。今のところ、けが人の情報は入っていません。現場は、四賀小学校から北西に「およそ600メートル」離れた場所です。四賀小学校によりますと、児童は全校で「255人」いて、すべて下校が済んでいるということで