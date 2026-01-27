TVアニメ「二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-」キービジュアル第1弾 (C)結城弘・京都アニメーション／明滋電氣商工会 京都アニメーションの新作TVアニメ「二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-」が7月よりTV放送され、Netflixで世界独占配信されることが発表された。放送局や放送時期などの詳細は後日明かされる。 結城弘によるライトノベル「二十世紀電氣目録」(KAエスマ文庫/京都ア