◆クロッカスＳ（オープン・リステッド、１月３１日、東京競馬場・芝１４００メートル）＝１月２７日、美浦トレセンリステッド初勝利を狙うオルネーロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父サトノダイヤモンド）は、秘める素質の高さが魅力的な一頭だ。１８年の阪神ＪＦなど重賞６勝を挙げたダノンファンタジーの半弟という良血馬で、母ライフフォーセールはアルゼンチンでＧ１を制している。宮田調教師は「最初は長いところ向きかな