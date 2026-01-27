元大阪府知事の橋下徹氏が、昨夏の思い出ショットを投稿した。２７日に自身のインスタグラムを更新し「昨夏、松井さんと視察に行ったフランス、パリ」の様子をアップ。前大阪府知事・前大阪市長の松井一郎氏だ。「移民事情やオーバーツーリズム対策、万博レガシーについてなど、とても勉強になった。今年もどこかへ出掛ける予定」だそうだ。表情はどれも元気な橋下氏だが、車いすに乗り、松葉づえ姿も…。フォロワーのなか