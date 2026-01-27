１５日、深圳市福田区の商業施設にあるロボットメーカー、深圳市衆縕機器人科技（ＥｎｇｉｎｅＡＩ）の店舗で製品を見る客。（深圳＝新華社記者／梁旭）【新華社深圳1月27日】中国広東省深圳市で、先端技術に触れられる小売店が次々にオープンしている。「中国スマート製造」をけん引する同市では、複数の商業地区に技術特化型店舗があり、客はエンボディドロボットや3Dプリンター、スマー