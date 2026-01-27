２７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比８９円９７銭（０・２０％）高の４万５４０７円４５銭だった。２営業日ぶりに上昇した。３３３銘柄のうち、上昇したのは１５３銘柄と半数以下にとどまったが、半導体関連銘柄の上昇幅が大きく、相場を支えた。読売３３３は前日に７００円を超える大幅安となっていた。２７日の取引では、こうしたことへの反動から半導体関連株を中心に買い