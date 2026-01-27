葬儀ブランド「あんしん祭典」は27日、公式X（旧ツイッター）で、映画「ほどなく、お別れです」とのタイアップ企画のパネル展中止を発表した。公式Xでは「このたび予定しておりました映画『ほどなく、お別れです』公開記念パネル展について、本企画に関して皆さまからのご意見並びにご指摘を真摯に受け止め、開催を中止させて頂く事といたしました」と報告された。葬儀を題材とした同映画と関連し、あんしん祭典関連の全59ホールで