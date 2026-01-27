ピザハットは、2026年1月28・29日の2日間限定で「肉の日」イベントを開催します。テイクアウトもデリバリーもお得毎月28・29日（2月は27・28日）に開催される「肉の日」限定イベントでは、お肉系ピザがスペシャルな価格で味わえます。1月は人気のお肉系ピザのハーフ＆ハーフが2種がお得に。さらに、「肉の日 2枚セット」は衝撃の3091円オフ！超人気の「直火焼 テリマヨチキン」や「新・特うまプルコギ」などのガッツリお肉系ピザが