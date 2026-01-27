衆議院選挙の期日前投票が28日に始まります。急な解散総選挙で投票所への入場券の発送に遅れが出ていますが、入場券が手元になくても本人確認ができれば投票が可能となっています。期日前投票が始まるのを前に、秋田市役所では市の選挙管理員会が投票所の設営作業を行いました。解散から投票日まで16日間と戦後最短の日程となった今回の衆院選。自治体の準備にも大きな影響が出ています。秋田市では投票所への入場券の発送が期日前