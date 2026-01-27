日銀が２７日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５４円７１～７３銭と前営業日比４７銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円５４～５８銭と同９３銭のユーロ高・円安だった。対ドルでは１ユーロ＝１．８６３～６５ドルと同０．００２５ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS