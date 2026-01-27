高松市は、高松市藤塚町の認可外保育施設「24時間保育クラブキッズ」に対し、きょう（27日）付で事業停止命令の行政処分を行ないました。 【写真を見る】施設の管理者が利用した子どもへの暴行の疑いで逮捕・起訴された認可外保育施設に高松市が事業停止命令【香川】 クラブキッズでは去年、施設の管理者が、利用した子どもへの暴行の疑いで逮捕・起訴され、現在、刑事裁判が行なわれています。 高松市は、事業停止命令の期間に