（台北中央社）交通部観光署（観光庁）が26日発表した2025年の観光統計によると、台湾からの出国者数は前年比12.4％増の延べ1894万4436人に上り、過去最多を記録した。訪台客数は同857万4547人で、前年比9.0％増えた。出国者の目的地で最も多かったのは日本で、673万817人だった。中国が323万7511人、香港・マカオが219万3705人と続いた。また訪台客を居住地別にみると、日本が148万3176人で最多となった。次いで香港・マカオが131